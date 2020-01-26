Во Франции 10 человек находятся под наблюдением в связи с подозрением на коронавирус

ПАРИЖ, 26 января. /ТАСС/. 10 человек проходят дополнительные обследования во Франции в связи с подозрением на заболевание коронавирусом. Об этом сообщила в воскресенье министр социальных дел и здравоохранения Франции Аньес Бюзен.

"Подтвержденных случаев заболевания коронавирусом во Франции три. Эти пациенты находятся в изоляции, они чувствуют себя хорошо, мы ждем, когда их выпишут, - сказала министр. - Еще около 10 человек находятся под наблюдением". Бюзен не исключила, что "в ближайшие дни и недели могут быть новые случаи заболевания". Она напомнила о необходимости следования рекомендациям, которые выпустил Минздрав на фоне распространения коронавируса.

Министр здравоохранения также сообщила, что до конца дня "премьер Франции Эдуар Филипп проведет встречу с министрами, в ходе которой может быть принято решение о возвращении 800 французских граждан из Китая". "В случае принятия решения об этом будет сообщено дополнительно", - подчеркнула министр.

В пятницу стало известно о госпитализации трех человек - двух китайских туристов и одного француза - с признаками коронавируса во Франции. Туристы из КНР были доставлены в больницу Биша в 18-м округе столицы, а 48-летний гражданин Франции - в госпиталь города Бордо. Минздрав призвал всех, кто почувствует себя плохо после поездки в Китай, звонить по общему номеру неотложной помощи, объяснив оператору все обстоятельства появления недомогания.