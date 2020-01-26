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Китайская вирусная пневмония
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Пункты пропуска на границе с Китаем в Приамурье не будут работать до 1 февраля

Речь идет о пунктах пропуска между Благовещенском и Хэйхэ. По данным властей Хэйхэ, режим работы скорректировали из-за китайского Нового года

ТАСС, 26 января. Пункты пропуска между Благовещенском в Амурской области и Хэйхэ (КНР), закрытые из-за китайского Нового года, не будут работать до 1 февраля, сообщили ТАСС в воскресенье в пресс-службе правительства Амурской области.

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Пункты, закрытые 24 января, должны были быть открыты 27 января. По официальной информации, режим скорректирован из-за китайского Нового года, информации о связи с коронавирусом у властей региона нет.

"По рабочей информации Народного Правительства г. Хэйхэ, скорректирован режим работы пункта пропуска Хэйхэ в дни празднования китайского Нового года: грузовое и пассажирское направления пункта пропуска Хэйхэ не будут работать до 31 января. Планируется, что международные грузопассажирские перевозки на направлении Благовещенск - Хэйхэ возобновятся с 1 февраля", - сообщила собеседница агентства.

На текущий момент число подтвержденных в КНР случаев заболевания достигает 2027 человек, число летальных исходов составляет 57.

Теги
РоссияКитайАмурская областьКитайская вирусная пневмония
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