Китайские эпидемиологи подтвердили, что источником коронавируса были дикие животные

ПЕКИН, 26 января. /ТАСС/. Китайские ученые смогли установить, что вероятным источником коронавируса 2019-nCoV были дикие животные. Как сообщило в воскресенье агентство " Синьхуа ", сотрудники Центра по контролю и профилактике заболеваний Китая обнаружили следы коронавируса в образцах с рынка морепродуктов в городе Ухань (административный центр провинции Хубэй).

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"В 33 из 585 образцов с рынка морепродуктов "Хуанань" были обнаружены нуклеиновые кислоты коронавируса, из образцов среды удалось выделить вирус. Это говорит о том, что источником вируса являются дикие животные, торговля которыми осуществлялась на рынке "Хуанань", - подчеркивает агентство.

"Полимеразная цепная реакция [позволяет восстановить ДНК из обнаруженных небольших фрагментов] показала, что 33 образца дали положительную реакцию на нуклеиновую кислоту коронавируса нового типа. Часть этих образцов была собрана в 22 торговых павильонах и одном мусоровозе с западной части рынка", - отмечается в сообщении.

Как показали материалы проверки, на рынке морепродуктов фактически велась смешанная торговля, причем во многих торговых лавках в западной части рынка велась торговля живой продукцией - дикими животными. "Резюмируя изложенное выше, можно с высокой долей вероятности подозревать, что нынешняя эпидемия связана с торговлей дикими животными", - подчеркивает агентство.