Пик эпидемии еще впереди. Власти КНР рассказали все, что им известно о новом коронавирусе

ПЕКИН, 26 января. /ТАСС/. Правительство Китая провело специальный брифинг о борьбе с эпидемией пневмонии нового типа, которую вызывает коронавирус 2019-nCoV. Локальной вспышке коронавируса в городе Ухань (провинция Хубэй) понадобилось меньше месяца, чтобы распространиться на почти все регионы Китая, инфицировать более 2 тыс. человек и превратиться в полномасштабную эпидемию.

В совместной пресс-конференции приняли участие представители трех ведомств - Государственного комитета по делам здравоохранения (аналог Минздрава), Министерства транспорта, а также Министерства промышленности и информатизации. Представителей Министерства обороны за столом спикеров не было, однако несколько офицеров в форме были замечены в зале. На входе у всех журналистов измеряли температуру.

Текущее состояние

Глава Государственного комитета по делам здравоохранения КНР Ма Сяовэй перед тем, как начать отвечать на вопросы журналистов, зачитал подробный доклад о ходе борьбы с эпидемией. Однако изложенные в нем факты во многом повторяли уже опубликованные ранее данные. Выяснилось, в частности, что в провинции Хубэй существует нехватка медикаментов и защитных средств.

"Наблюдается сравнительная нехватка медикаментов и защитных средств. Мы сделали многое, чтобы решить эту проблему. Что касается защитных масок и костюмов, то их нехватка довольно значительна. Всем известно, что Китай - крупный производитель такой продукции, но из-за каникул производство идет не на полную мощность. Мы смогли восстановить 40% производства, однако, что касается защитных средств, то удовлетворить спрос довольно сложно", - сообщил замглавы Министерства промышленности и информатизации КНР Ван Цзянпин.

"Провинция Хубэй нуждается в 100 тыс. комплектах медицинских защитных костюмов в сутки. Это около 3 млн единиц каждый месяц. Только 40 предприятий КНР в 14 провинциях страны могут производить такие костюмы, которые удовлетворяют национальным стандартам. Их общая производственная мощность составляет около 30 тыс. таких костюмов в сутки", - сказал он.

"После восстановления 40% производства мы можем удовлетворить только половину своих нужд. Поэтому проблема довольно серьезна", - добавил замглавы ведомства и отметил, что часть нужд сейчас покрывается за счет государственного резерва. "Мы примем меры, чтобы нарастить производство с 40% до 100%. А также внесем корректировки в поставляемую на экспорт продукцию, чтобы сделать возможным ее применение внутри страны. Кроме того, мы возлагаем надежды на международное сотрудничество и уже принимаем меры для того, чтобы обеспечить поставки из-за рубежа для удовлетворения спроса", - подчеркнул Ван Цзянпин.

Пик эпидемии впереди

Больше всего вопросов было посвящено непосредственно коронавирусу, степени его опасности и возможности мутировать. Отвечая на вопрос корреспондента ТАСС, глава Государственного комитета по делам здравоохранения КНР отметил, что коронавирус смог широко распространиться и является довольно серьезной проблемой, так как передается от человека к человеку уже во время инкубационного периода.

"Инкубационный период коронавируса нового типа составляет около 10 дней. В самом коротком случае это один день, в самом продолжительном - 14 дней. Во время инкубационного периода он уже способен передаваться [другим людям], что в корне отличает его от SARS [атипичной пневмонии]", - сказал он. "Темпы развития эпидемии ускоряются. Что касается настоящего времени, то, боюсь, эпидемия на какой-то период времени продолжится, на последующем этапе число заболеваний может вырасти", - добавил глава ведомства.

Кроме того, Ма Сяовэй добавил, что способность коронавируса передаваться от человека к человеку усилилась, в результате чего эпидемиологическая ситуация перешла в новую, более сложную стадию. "Вирус передался людям из дикой природы и начал адаптироваться к существованию в человеческом организме, после чего перешел в стадию, когда начал передаваться от человека к человеку", - сказал он. "Похоже, что способность вируса передаваться от человека к человеку усилилась. Специалисты полагают, что эпидемия перешла в сравнительно серьезную и сложную стадию", - подчеркнул глава ведомства.

Его заместитель Ли Бинь отметил, что это заболевание изучено не до конца и науке по-прежнему не хватает материала для его изучения и подтверждения способности вируса к мутации. "Насколько нам известно на данный момент, это совершенно новая болезнь, знания человечества о ней еще ограничены, возможность этого заболевания мутировать еще не ясна", - указал он.

"Мы еще не располагаем полными данными о развитии эпидемиологической ситуации. Мы можем на основе развития эпидемии непрерывно корректировать нашу политику, совершенствовать принимаемые меры и вводить различного рода меры профилактики и контроля", - подчеркнул замглавы ведомства.