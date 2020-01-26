В Ленобласти прошла военно-историческая реконструкция "Январский гром"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 января. /ТАСС/. Масштабная военно-историческая реконструкция "Январский гром", прошедшая в Ломоносовском районе Ленинградской области в преддверии 76-й годовщины полного освобождения Ленинграда от вражеской блокады, собрала в воскресенье тысячи зрителей. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе губернатора и правительства региона.

"Важнейшая войсковая операция "Январский гром" внесла огромный вклад в разгром врага. Здесь, на территории Ломоносовского района, наши войска начали наступление, завершившееся полным снятием блокады Ленинграда. И сегодня мы вспоминаем всех, кто на передовой и в тылу шел к победе. Реконструкция дает нам возможность воочию увидеть, как сражались наши солдаты, и почувствовать всю силу противостояния той войны", - приводят в пресс-службе слова губернатора Александра Дрозденко.

Отмечается, что в этом году реконструкция начала наступления 2-й Ударной армии собрала в поселке Порожки более 700 участников из 50 городов России, СНГ и стран Балтии. На поле вышли 30 единиц исторической техники - танки, бронемашины, грузовики, автомобили и мотоциклы, а в дуэли сошлись 15 артиллерийских орудий противоборствующих сторон.

Также была организована интерактивная военно-патриотическая выставка, где были представлены военно-полевые лагеря обеих армий: выставки солдатского быта, позиции стоянки и обслуживания военной техники, экспозиции аутентичного снаряжения и приборов разведки и связи, интерактивные выставки о работе полевых госпиталей. Кроме того, участники исторических клубов рассказали посетителям о подвигах советских разведчиков и связистов, пулеметчиков, артиллеристов, зенитчиков.

Участников и зрителей реконструкции приветствовала заместитель полномочного представителя президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Любовь Совершаева, отметившая важность сохранения памяти о Великой Победе.

Страницы истории

Наступательная операция "Январский гром" (Красносельско-Ропшинская операция, или "Нева-2") Ленинградского фронта советских войск проходила в январе 1944 года против 18-й германской армии, осаждавшей Ленинград. В результате операции войска Ленинградского фронта уничтожили группировку противника и отбросили врага на расстояние 60-100 км от города, освободили Красное Село, Ропшу, Красногвардейск, Пушкин, Слуцк и во взаимодействии с войсками Волховского фронта полностью освободили Ленинград от вражеской блокады.

Блокада Ленинграда, продолжавшаяся 872 дня, унесла жизни сотен тысяч жителей города. Точную цифру потерь историки не могут назвать до сих пор, называют данные от 500 тыс. до 1,5 млн человек. Битва за Ленинград вошла в историю как одно из самых длительных и кровопролитных сражений Второй мировой войны. С осени 1941 года было предпринято пять попыток прорвать блокаду, однако удачной оказалась лишь шестая - операция "Искра" в январе 1943 года. Полностью снять блокаду Советской армии удалось лишь год спустя, 27 января 1944 года, этот день ежегодно отмечается в городе на Неве как "День Ленинградской Победы".