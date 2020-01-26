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Китайская вирусная пневмония
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Более 5 млн человек покинули Ухань из-за эпидемии пневмонии

В городе остаются около 9 млн человек

ПЕКИН, 26 января. /ТАСС/. Свыше 5 млн жителей Уханя покинули город из-за каникул в честь Нового года по лунному календарю и эпидемии пневмонии, вызванной коронавирусом 2019-nCoV. Об этом в воскресенье в ходе пресс-конференции заявил мэр города Ухань (административный центр провинции Хубэй) Чжоу Сяньван.

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"Из-за каникул в честь Чуньцзе [китайский Новый год] и эпидемии более 5 млн жителей покинули Ухань. Еще около 9 млн человек остались в городе", - сказал глава городской администрации.

По его словам, число инфицированных коронавирусом может вырасти еще на 1 тыс.

"В настоящее время еще 2209 человек находятся в медучреждениях с подозрением, однако им еще не поставлен диагноз, так как диагностика занимает длительное время. Еще у 643 пациентов наблюдается повышенная температура. Поэтому, учитывая более 2,7 тыс. таких случаев, имею в виду 2,7 тыс. человек, которых мы сейчас проверяем, среди них, по нашим оценкам, диагноз будет поставлен у около 45%. По этой причине, помимо 533 жителей [Уханя, у которых уже диагностировано заражение коронавирусом], на лечение могут попасть еще около 1 тыс. человек", - указал он.

Город Ухань с 23 января фактически находится на карантине. Аэропорт, паромные переправы, метро, общественный транспорт, железнодорожные и автомобильные вокзалы временно приостановили работу, а дороги, ведущие в другие регионы страны, перекрыты.

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