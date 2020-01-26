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Лайнер, летевший из Петербурга в Мурманск, сел в Пулково из-за непогоды в Заполярье

Решение о посадке принято из-за сильного ветра и условий ограниченной видимости в районе аэродрома "Мурманск"

ТАСС, 26 января. Самолет авиаикомпании "Россия", направлявшийся из Петербурга в Мурманск, сел на запасном аэродроме в Пулково из-за сильной метели в Мурманской области. Об этом сообщает в воскресенье официальный сайт аэропорта "Мурмаши" (Мурманск).

"В связи с метеоусловиями аэродрома "Мурманск" (сильный ветер, условия ограниченной видимости), экипаж рейса FV-6343 а/к "Россия" принял решение об уходе на запасной аэродром в "Пулково", - говорится в сообщении.

По данным электронного табло аэропорта "Пулково" в Санкт-Петербурге рейс задержан до 18:00 мск. Как сообщили ТАСС в аэропорте Мурманска, прибытие самолета ожидается в 20:00.

Из-за непогоды и плохой видимости в Мурманской области закрыта для автомобилей единственная дорога к закрытому городу Заозерску, а также участок трассы "Кола" от Заозерской развилки до поселка Спутник, с 1470 км по 1510 км.

По данным ЕДДС Мурманска, в городе наблюдается северный ветер с порывами до 15-17 м/c. Ожидается, что такая погода сохранится до полуночи.

Теги
РоссияСанкт-ПетербургМурманская область
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