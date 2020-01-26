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Гидрометцентр: центр и юг Европейской части России окажутся в аномальной зоне тепла

Климатическая норма будет превышена на 7-10 градусов

МОСКВА, 26 январь. /ТАСС/. Климатическая норма будет превышена на 7-10 градусов в центре и на юге Европейской части России в течение следующей недели. Об этом сообщил ТАСС и.о. директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Ситуация не меняется. По-прежнему будет теплая погода. Конечно, вариации небольшие будут, в частности и понижение температуры, но отклонения от нормы все равно будет от 7 до 10 градусов со знаком плюс", - сообщил он.

По словам Вильфанда, в аномальной зоне окажутся центр и юг Европейской части страны.

В частности, по данным Гидрометцентра, в Москве в понедельник и вторник днем ожидается 1 градус мороза - 1 градус тепла, в среду - 1 - 3 градуса тепла, в четверг - 1 градус мороза - 4 градуса тепла, в пятницу - 2 градуса мороза - 3 градуса тепла, в субботу - 1 градус мороза - 4 градуса тепла.

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Россия
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