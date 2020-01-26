Легойда выразил соболезнования в связи со смертью Чаплина

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда выразил соболезнования в связи со смертью протоиерея Всеволода Чаплина.

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Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Чаплин умер в воскресенье на 52-м году жизни у храма Феодора Студита у Никитских ворот, где был настоятелем.

"Сегодня умер отец Всеволод Чаплин... Мы не один год вместе проработали, много общались, порой сильно спорили... Царствие Небесное!" - написал Легойда.