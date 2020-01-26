СМИ: Гонконг ввел запрет на въезд в город из провинции Хубэй

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 26 января. /ТАСС/. Власти Гонконга ввели запрет на въезд в этот специальный административный район для жителей китайской провинции Хубэй и всех тех, кто посещал ее за последние 14 дней. Об этом сообщила в воскресенье газета South China Morning Post.

Мера начнет действовать с понедельника до дальнейшего уведомления. Она связана с мерами по борьбе с распространением коронавируса нового типа 2019-nCoV, очагом которого стал административный центр провинции Хубэй - город Ухань.

На данный момент число завозных случаев заражения вирусом в Гонконге достигло 8 человек. Из-за угрозы вируса здесь были продлены до 16 февраля школьные каникулы, закрыты туристические аттракционы, отменены массовые развлекательные и спортивные мероприятия.

Впервые вспышка вызванной коронавирусом 2019-nCoV пневмонии была зафиксирована в конце декабря прошлого года в крупном китайском городе Ухане. Сейчас число подтвержденных в КНР случаев заболевания превысило 2 тыс. человек, число летальных исходов составляет 57. Заражение подозревается еще у 2,7 тыс. человек, случаи заболевания зарегистрированы почти во всех регионах КНР, в том числе Пекине и Шанхае.

Коронавирус также выявлен в Австралии, Вьетнаме, Республике Корея, Малайзии, Непале, Сингапуре, США, Таиланде, Франции и Японии. Всемирная организация здравоохранения признала вспышку национальной чрезвычайной ситуацией для Китая, но пока воздержалась от объявления режима международной чрезвычайной ситуации.