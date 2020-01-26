Эксперты проанализировали сообщения русскоязычных пользователей соцсетей о коронавирусе

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Русскоязычные электронные СМИ и пользователи социальных сетей за время всплеска эпидемии пневмонии, вызванной коронавирусом 2019-nCoV, опубликовали почти 116 тыс. сообщений, касающихся данного типа вируса. Об этом ТАСС сообщили в аналитической компании "Крибрум".

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"В результате анализа распространения информации о коронавирусе, ставшем причиной вспышки пневмонии в Китае, обнаружено 115 896 сообщений в электронных СМИ и в русскоязычных социальных медиа", - говорится в исследовании.

Публикации о коронавирусе активно начали распространяться с 8 января 2020 года, когда в российских СМИ со ссылкой на китайские источники появилась информация о случаях заражения. А уже с 18 января отмечен резкий рост числа сообщений о коронавирусе, обусловленный появлением официальной информации о массовых случаях заражения.

"Наиболее часто сообщения распространяются на площадках социальной сети "ВКонтакте" - 38% упоминаний, на втором месте - сообщения в Twitter (28% упоминаний), 15% сообщений приходится на СМИ. Доля социальной сети "Одноклассники" составляет 6%, Facebook - 3%, Instagram - 2%, мессенджер Telegram 1%, другие площадки - 6%", - поясняют в аналитической компании.

По данным экспертов, основными направлениями обсуждения в соцсетях являются цитаты из СМИ, юмористические интерпретации сообщений о распространении коронавируса и интерпретации сообщений с ярко выраженным эмоциональным окрасом. Аналитики поясняют, что большое количество сообщений пользователей соцсетей, где транслируются собственные версии и домыслы о характере распространения и природе коронавируса, обусловлено социально-психологическими механизмами. "Аудитория, находясь в состоянии информационной депривации [дефицит информации], испытывает чувство нарастающей тревоги. Для выхода накопившейся тревоги пользователи социальных медиа взаимонаправленно эмоционально заражают друг друга, распространяя слухи и домыслы", - поясняют эксперты.

В "Крибрум" отмечают, что одновременно с информационными сообщениями распространяются публикации, способные вызвать панические настроения у пользователей соцсетей. Компания обнаружила порядка 200 сообщений от разных авторов с фактически идентичным текстом. Ранее подобная устойчивая лингвистическая конструкция использовалась пользователями для распространения сообщений в контексте информационных публикаций о возможной войне США и Ирана, перестановок в правительстве РФ и т. д.

"В таких ситуациях зачастую пользователи сети, уже находясь в состоянии информационной депривации, производят, если угодно, байки, в которых рассказывают, что "некий друг (брат/отец) работает в МВД (Минздраве/Минюсте/МЧС и так далее). И вот он по большому секрету рассказал... - а дальше все зависит от фантазии автора. Такие сообщения относительно безобидны, но случается, что они попадают из социальных сетей в WhatsApp, Viber, пересылаются в виде СМС. Зачастую это вызывает панику у падкой на сенсации и хайп публики, что, разумеется, не приносит никакой пользы потребителям подобной лжеинформации", - прокомментировал данные сообщения руководитель отдела аналитики и исследований компании "Крибрум" Артем Курицын.