Умер почетный настоятель Богоявленского собора в Москве Матфей Стаднюк

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Почетный настоятель Богоявленского кафедрального собора в Елохове протопресвитер Матфей Стаднюк умер в возрасте 94 лет. Об этом в воскресенье сообщается на сайте Русской православной церкви (РПЦ).

"26 января 2020 года, на 95-м году жизни, отошел ко господу почетный настоятель Богоявленского кафедрального собора в Елохове г. Москвы протопресвитер Матфей Стаднюк", - говорится в сообщении.

В РПЦ добавили, что отпевание отца Матфея состоится 29 января.

Протопресвитер Матфей Стаднюк родился 22 сентября 1925 гоад в селе Залесцы близ Успенской Почаевской лавры. С 10 лет начал прислуживать в алтаре, годы войны провел на оккупированной территории.

В 1955 году направлен в клир московского храма первоверховных апостолов Петра и Павла в Лефортове, в 1959 году назначен его настоятелем. В 1964-1967 годах находился в командировке в Египте, где нес послушание настоятеля русского храма Александра Невского в Александрии. В 1968 году направлен в Нью-Йорк секретарем Патриаршего экзарха Северной и Южной Америки архиепископа Нью-Йоркского и Алеутского Ионафана (Кополовича). В 1970-1973 годах служил настоятелем Николаевского собора в Нью-Йорке. В 1973 году назначен секретарем святейшего патриарха Пимена и заместителем председателя Хозяйственного управления Московской Патриархии. 9 июня 1978 года назначен настоятелем Богоявленского кафедрального собора в Елохове с возведением в сан протопресвитера. Указом Святейшего Патриарха Кирилла в 2013 году назначен почетным настоятелем Богоявленского кафедрального собора.