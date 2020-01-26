Бывший узник Освенцима: освобождение от нацизма дало Польше возможность жить в мире

ОСВЕНЦИМ /Польша/, 26 января. /ТАСС/. Жители Польши получили после освобождения от нацизма возможность говорить на своем языке и расти в мирной стране. Об этом заявил бывший узник концлагеря Аушвиц-Биркенау Богдан Бартниковский на встрече, состоявшейся в воскресенье по случаю предстоящей 75-й годовщины освобождения концлагеря Красной армией.

Бартниковский был освобожден Красной армией из трудового лагеря в Берлине, куда попал из Освенцима под конец войны. "Это была огромная радость", - вспоминает бывший узник, добравшийся обратно в разрушенную Варшаву. "Было тяжело, но мы были свободны. Я мог ходить в школу, говорить по-польски и расти в стране, в которой нет войны", - рассказал он.

Янина Иваньская, попавшая в Освенцим в 14 лет в 1944 году, вспоминая о тех событиях, рассказала, что была освобождена из небольшого лагеря Нойштадт-Глеве 2 мая. "Немцы, когда приближались русские, очень их боялись. Они больше боялись русских, чем американцев. Поэтому они закрыли лагерь, пустили ток и убежали. Мы знали, что немцы бежали, но мы не могли выйти из-за того, что ограда лагеря была под напряжением", - отметила она.

27 января - в Международный день памяти жертв Холокоста - весь мир будет вспоминать трагическую гибель миллионов людей от рук фашистов. 75 лет назад в этот день был освобожден Красной армией крупнейший нацистский концентрационный лагерь Аушвиц-Биркенау.

Памятные мероприятия в музее на месте бывшего концлагеря начнутся в понедельник утром с возложения цветов у "Стены смерти" в Аушвице-I, продолжатся во второй половине дня в установленном у ворот концлагеря шатре, где прозвучат выступления узников, а завершатся у памятника жертвам нацизма в Биркенау, где будут зажжены свечи в память о погибших.

В концлагере Аушвиц-Биркенау нацистами были уничтожены в газовых камерах и сожжены в крематориях свыше 1 млн евреев и советских военнопленных, а также представителей польской интеллигенции. По разным данным, всего в лагере погибли от 1,5 до 2 млн человек разных национальностей, в том числе около 15 тыс. советских граждан.