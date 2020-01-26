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Китайская вирусная пневмония
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В Краснодаре госпитализировали с диагнозом ОРВИ пассажира, прилетевшего из Китая

Он прилетел из города Санья с высокой температурой

КРАСНОДАР, 26 января. /ТАСС/. Пассажира, который прибыл в Краснодар из города Санья с повышенной температурой, госпитализировали в инфекционную больницу, ему поставлен диагноз ОРВИ. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в воскресенье.

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"Сняли одного пассажира с диагнозом ОРВИ с рейса из Китая (прибывшего в Краснодар). Его отвезли в инфекционную больницу", - сказал собеседник агентства.

Рейс из города Санья прибыл в Краснодар в воскресенье. Полеты между городами осуществляются раз в неделю на самолетах Boeing 767 вместимостью 328 человек.

Ранее аэропорты Краснодара и Сочи, которые имеют прямое авиасообщение с Китаем, усилили меры эпидемиологической безопасности, а именно контроль за прибывающими пассажирами. Усиление вызвано вспышкой пневмонии в Китае, вызванной новым типом коронавируса. Для выявления зараженных пассажиров применяется дистанционная термометрия с использованием тепловизоров.

В новость внесены изменения (20:21 мск) - добавлены подробности.

Теги
РоссияКитайКраснодарский крайКитайская вирусная пневмония
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