Комиссия по помилованию Наамы Иссахар соберется 27 января

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Комиссия по помилованию соберется 27 января в 18:00 мск, чтобы рассмотреть прошение о помиловании и освобождении из колонии гражданки США и Израиля Наамы Иссахар. Кворум есть, сообщила в воскресенье ТАСС Уполномоченный по правам человека Московской области Екатерина Семенова.

Гражданка США и Израиля Наама Иссахар, осужденная в РФ за контрабанду наркотиков, подала в воскресенье прошение о помиловании и скорейшем освобождении из колонии.

"Ей вынесен приговор - 7 лет заключения. Она находится у нас в Подмосковье, ИК-1 п. Новое Гришино, и ее, по идее, должны этапировать - в город Владимир или какой-либо другой субъект", - отметила Семенова.

Также она уточнила, что так как заявительница находится на территории Московской области, она подала прошение в комиссию по месту пребывания. "Какой бы ни был итог, мы направим его в Управление делами президента РФ (в Комиссию по вопросам помилования в субъектах Федерации)", - заключила Семенова.

В новость внесены изменения (20:50 мск) - уточняется время заседания комиссии