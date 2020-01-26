Отец оставил двоих сыновей в аэропорту Шереметьево

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Мужчина оставил сыновей в возрасте восьми и пяти лет в терминале D аэропорта Шереметьево, сотрудники аэропорта передали детей полиции. Об этом сообщила ТАСС в воскресенье директор по связям с общественностью аэропорта Анна Захаренкова.

"Сотрудники АО "Шереметьево Безопасность" обнаружили в терминале D двоих мальчиков 2011 и 2014 года рождения. Дети находились без сопровождения взрослого. Сотрудники аэропорта обеспечили детей питанием, затем мальчики переданы сотрудникам УВД на транспорте по ЦФО", - сказала Захаренкова.

Она добавила, что, по предварительным данным, мальчиков оставил в терминале отец. По ее словам, мужчина и дети прилетели из Хабаровска рейсом авиакомпании "Россия". У мальчиков при себе рюкзак с документами, в числе которых свидетельство о рождении, а также записка от отца.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе Управления на транспорте по Центральному федеральному округу, идет розыск мужчины. "Сотрудники ГУ МВД России в аэропорту Шереметьево проводят оперативно-разыскные мероприятия по установлению местонахождения мужчины, который по прилету из Хабаровска в Москву оставил двух несовершеннолетних детей в аэропорту", - сообщили в пресс-службе.

Дети доставлены в подразделение по делам несовершеннолетних транспортной полиции, потом будут переданы в медучреждение.

Следователи проводят проверку по факту произошедшего, сообщила ТАСС представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте (ММСУТ) СК России Елена Марковская. "Следствием организован комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - сказала Марковская.