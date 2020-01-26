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Китайская вирусная пневмония
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Глава ВОЗ едет в Китай в связи со вспышкой пневмонии нового типа

Тедрос Аданом Гебрейесус планирует встретиться с правительством страны и экспертами в области здравоохранения

ЖЕНЕВА, 26 января. /ТАСС/. Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус отправился в Китай в связи со вспышкой пневмонии нового типа.

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Об этом он сообщил в воскресенье в Twitter.

"Я нахожусь на пути в Китай, чтобы провести встречи с правительством и экспертами в области здравоохранения, участвующими в реагировании на вспышку коронавируса", - отметил глава ВОЗ.

"Мои коллеги и я хотели бы понять последнее развитие событий и укрепить наше партнерство с Китаем в обеспечении дальнейшей защиты от вспышки [пневмонии нового типа]", - подчеркнул он.

Теги
КитайТедрос Аданом ГебрейесусКитайская вирусная пневмония
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