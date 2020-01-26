Глава ВОЗ едет в Китай в связи со вспышкой пневмонии нового типа

ЖЕНЕВА, 26 января. /ТАСС/. Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус отправился в Китай в связи со вспышкой пневмонии нового типа.

Что известно о новом вирусе и насколько он опасен?

Пневмония в Китае. Что известно о новом вирусе и насколько он опасен?

Об этом он сообщил в воскресенье в Twitter.

"Я нахожусь на пути в Китай, чтобы провести встречи с правительством и экспертами в области здравоохранения, участвующими в реагировании на вспышку коронавируса", - отметил глава ВОЗ.

"Мои коллеги и я хотели бы понять последнее развитие событий и укрепить наше партнерство с Китаем в обеспечении дальнейшей защиты от вспышки [пневмонии нового типа]", - подчеркнул он.