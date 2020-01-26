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СК теперь может направлять в Германию запросы по преступлениям нацистов

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин отметил, что убийства и истребление гражданского населения до или во время войны не имеют срока давности

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Следственный комитет сможет направлять в ФРГ запросы, связанные с расследованием преступлений нацистов во время Великой Отечественной войны. Об этом сообщил председатель СК РФ Александр Бастрыкин.

Он пояснил, что с 1 января в России в силу вступил Второй дополнительный протокол к Европейской конвенции о правовой помощи по уголовным делам. Согласно документу, для расследования уголовных дел по общим тематикам возможно создавать международные следственные группы.

"Сейчас прорабатывается механизм реализации его положений и более тесного сотрудничества с Центральным ведомством управлений юстиции земель ФРГ по расследованию преступлений национал-социализма в Людвигсбурге. Уверен, что такое сотрудничество придаст дополнительный импульс и ускорит работу по расследованию всего спектра преступлений", - сказал Бастрыкин в интервью "Российской газете".

По словам Бастрыкина, СК также расследует уголовные дела об убийстве 214 воспитанников Ейского детского дома в октябре 1942 года в ходе карательных операций членов зондеркоманды СС-10 "а". Часть военнослужащих была осуждена. Второе дело расследуется после обнаружения захоронения жертв оккупантов в районе деревни Жестяная Горка в Новгородской области. Эти действия СК также квалифицировал как геноцид.

Бастрыкин напомнил, что убийства и истребление гражданского населения до или во время войны не имеют срока давности. "Факты преступных действий, основанных на идеях расового превосходства, нацизма, пусть и по прошествии продолжительного времени, не должны остаться незамеченными и безнаказанными", - отметил глава ведомства.

Теги
Бастрыкин, Александр ИвановичГерманияРоссия
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