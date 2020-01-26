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На месте смерти Всеволода Чаплина прошел молебен

В нем приняли участие прихожане храма преподобного Феодора Студита у Никитских ворот и священнослужители РПЦ

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Молебен возле храма преподобного Феодора Студита у Никитских ворот в Москве на месте смерти протоиерея Всеволода Чаплина прошел вечером в воскресенье.

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В нем приняли участие прихожане храма, настоятелем которого был Чаплин, и священнослужители Русской православной церкви, передает корреспондент ТАСС с места события.

Молебен прошел прямо над накрытым покрывалом телом протоиерея возле храма.

У тела протоиерея дежурили полицейские, не препятствуя проходу прихожан.

Чаплин умер в воскресенье на 52-м году жизни. Источник в медицинских кругах сообщил, что предварительной причиной смерти протоиерея стала остановка сердца.

Теги
РоссияЧаплин, Всеволод Анатольевич
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