В РПЦ выразили соболезнования в связи со смертью Чаплина и Стаднюка

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Заместитель председателя Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата протоиерей Николай Балашов выразил соболезнования в связи со смертью почетного настоятеля Богоявленского собора в Москве протопресвитера Матфей Стаднюка и протоиерея Всеволода Чаплина . Об этом он написал в воскресенье на своей странице в Facebook .

"День ознаменован двумя потерями. Скончался на 95-м году жизни протопресвитер отец Матфей Стаднюк. С ним ушла целая эпоха. Царство ему небесное!" - написал протоиерей Николай.

По его словам, смерть Всеволода Чаплина на 52-м году жизни после литургии в храме преподобного Феодора Студита у Никитских ворот стала полной неожиданностью. "При всей его противоречивости, при всей неприемлемости для меня многих его высказываний и позиций - такой все же яркий, талантливый, неравнодушный человек. И столько лет совместных трудов связывали нас. За многое ему благодарен. Господь да упокоит душу его!" - написал Балашов.