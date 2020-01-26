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В РПЦ выразили соболезнования в связи со смертью Чаплина и Стаднюка

Зампредседателя Отдела внешних церковных связей Московского патриархата протоиерей Николай Балашов назвал Всеволода Чаплина ярким и неравнодушным человеком

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Заместитель председателя Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата протоиерей Николай Балашов выразил соболезнования в связи со смертью почетного настоятеля Богоявленского собора в Москве протопресвитера Матфей Стаднюка и протоиерея Всеволода Чаплина. Об этом он написал в воскресенье на своей странице в Facebook.

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Биография Всеволода Чаплина

"День ознаменован двумя потерями. Скончался на 95-м году жизни протопресвитер отец Матфей Стаднюк. С ним ушла целая эпоха. Царство ему небесное!" - написал протоиерей Николай.

По его словам, смерть Всеволода Чаплина на 52-м году жизни после литургии в храме преподобного Феодора Студита у Никитских ворот стала полной неожиданностью. "При всей его противоречивости, при всей неприемлемости для меня многих его высказываний и позиций - такой все же яркий, талантливый, неравнодушный человек. И столько лет совместных трудов связывали нас. За многое ему благодарен. Господь да упокоит душу его!" - написал Балашов.

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