Ведется поиск родственников детей, оставленных отцом в аэропорту Шереметьево

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Специалисты ведут поиск родственников двух несовершеннолетних мальчиков, оставленных отцом в аэропорту Шереметьево. Об этом ТАСС в воскресенье сообщили в пресс-службе уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Анны Кузнецовой.

"Ближайшее время дети будут находиться в больнице, где им проведут необходимое обследование. Ведутся поиски ближайших родственников мальчиков", - сказали в пресс-службе.

Там уточнили, что Кузнецова выясняет обстоятельства случившегося, находится на связи с уполномоченными ведомствами.

Пресс-служба уполномоченного по правам ребенка в Московской области сообщила, что детей, которых из аэропорта привезли в подразделение по делам несовершеннолетних транспортной полиции, доставят в медучреждение уже в воскресенье. По словам регионального омбудсмена Ксении Мишоновой, у детей была записка, предположительно от отца. "В ней он, ссылаясь на тяжелое финансовое положение, сообщает, что временно не может заботиться о мальчиках, но готов забрать их позже. Мужчина оставил все документы на детей и копию своего паспорта. Сегодня же детишки будут доставлены в больницу для прохождения необходимого в таких случаях обследования", - цитирует ее пресс-служба.

Мишонова намерена обратиться "за помощью к уполномоченному по правам ребенка в Хабаровском крае за содействием в поисках родственников".

Источник в правоохранительных органах также сообщил ТАСС, что семья брошенных отцом детей является неблагополучной.

"У найденных детей была обнаружена записка, где их отец объяснил свое поведение сложным финансовым положением. Как выяснилось, дети из неблагополучной семьи", - сказал собеседник агентства, отметив, что личность мужчины уже установлена.

По его словам, в записке отец также просит не разлучать детей, временно определить их в приют.

В воскресенье прилетевший из Хабаровска мужчина оставил в аэропорту двух мальчиков 2011 и 2014 годов рождения. Ведется его розыск.