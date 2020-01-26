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Китайская вирусная пневмония

Франция эвакуирует из Уханя всех пожелавших вернуться на родину французов

ПАРИЖ, 26 января. /ТАСС/. Премьер-министр Франции Эдуар Филипп принял решение эвакуировать из китайского Уханя всех французов, желающих вернуться на родину. Об этом сообщила в воскресенье в ходе брифинга министр социального развития и здравоохранения Франции Аньес Бюзен по итогам экстренного совещания, прошедшего в Матиньонском дворце.

По ее словам, эвакуация "будет произведена в середине следующей недели". Эвакуированные французские граждане после возвращения на родину "будут находиться под наблюдением врачей в течение 14 дней", отметила министр.

Теги
ФранцияКитайская вирусная пневмония
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