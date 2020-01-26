{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Китайская вирусная пневмония

Из-за эпидемии пневмонии новогодние каникулы в Китае продлили до 2 февраля

Дату окончания школьных каникул также объявят позже

ТАСС, 26 января. Госсовет КНР заявил, что праздничные каникулы в честь наступления Нового года по лунному календарю (Чуньцзе, Праздник весны) продлеваются по всей стране до 2 февраля из-за эпидемии пневмонии, вызванной коронавирусом 2019-nCoV. Об этом в воскресенье со ссылкой на Центральное телевидение Китая сообщило агентство Reuters.

По его данным, Министерство образования КНР позже также объявит дату окончания школьных каникул.

Ранее каникулы в школах уже были продлены из-за распространения коронавируса в провинциях Хубэй, Сычуань, Шаньдун, а также в Пекине и Шанхае.

Теги
КитайКитайская вирусная пневмония
Реклама на ТАСС
Китайская вирусная пневмония
В США зафиксировали пятый случай заболевания пневмонией нового типа
Все заболевшие ранее посещали город Ухань
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС