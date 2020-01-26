Из-за эпидемии пневмонии новогодние каникулы в Китае продлили до 2 февраля

ТАСС, 26 января. Госсовет КНР заявил, что праздничные каникулы в честь наступления Нового года по лунному календарю (Чуньцзе, Праздник весны) продлеваются по всей стране до 2 февраля из-за эпидемии пневмонии, вызванной коронавирусом 2019-nCoV. Об этом в воскресенье со ссылкой на Центральное телевидение Китая сообщило агентство Reuters.

По его данным, Министерство образования КНР позже также объявит дату окончания школьных каникул.

Ранее каникулы в школах уже были продлены из-за распространения коронавируса в провинциях Хубэй, Сычуань, Шаньдун, а также в Пекине и Шанхае.