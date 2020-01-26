Зеленский призвал мировых лидеров не допустить проявления антисемитизма и расизма

КИЕВ, 26 января. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский призвал мировых лидеров не допустить проявлений антисемитизма, ксенофобии и расизма. С таким призывом Зеленский выступил в воскресенье в Польше на вечере по случаю 75-й годовщины освобождения узников нацистского концлагеря Аушвиц-Биркенау (Освенцим).

Как сообщает пресс-служба офиса президента, на мероприятии присутствовали бывшие заключенные лагеря и их семьи. В своем выступлении Зеленский отметил, что для него является честью и ответственностью встретиться с теми, кто пережил Холокост в этом концлагере.

"Я уверен, что сегодня - это задача номер один для каждого мирового лидера. Международное сообщество должно объединиться и не допустить каких-либо проявлений антисемитизма, ксенофобии и расизма. Должен стоять на страже гуманизма, толерантности и свободы. Остановить зло, прежде чем оно станет опасным для человечества ", - сказал президент.

Зеленский подчеркнул, что Холокост - это ужасная трагедия еврейского народа и трагический урок для всего человечества, и призвал помнить эту страницу истории и никогда не допустить ее повторения. "Это наш долг перед памятью миллионов невинных жертв, миллионов евреев. Это наш долг перед всеми будущими поколениями ", - добавил он.

Отдельно Зеленский отметил праведников народов мира. "Это те, кто не был равнодушен и рисковал собственной жизнью для спасения евреев", - подчеркнул президент.

В концлагере Аушвиц-Биркенау нацистами были уничтожены в газовых камерах и сожжены в крематориях свыше 1 млн евреев и советских военнопленных, а также представителей польской интеллигенции. По разным данным, всего в лагере погибли от 1,5 до 2 млн человек разных национальностей, в том числе около 15 тыс. советских граждан. Аушвиц-Биркенау был освобожден 27 января 1945 года. В боях за освобождение лагеря и соседнего городка Освенцим погибли свыше 200 советских солдат и офицеров.