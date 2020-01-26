Госдеп: США смогут эвакуировать из Уханя крайне ограниченное число своих граждан

ВАШИНГТОН, 26 января. /ТАСС/. Возможности властей США эвакуировать из Уханя американских граждан крайне ограничены, приоритет будет отдаваться тем, кто подвержен большему риску быть инфицированным коронавирусом нового типа. Об этом говорится в распространенном в воскресенье заявлении Госдепартамента.

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"Госдепартамент принимает меры по эвакуации своего дипперсонала, находящегося в генконсульстве США в Ухане <...> Мы ожидаем, что будут ограничены возможности для перевозки частных лиц, являющихся гражданами США, на основе возмещения расходов одним рейсом, покидающим международный аэропорт Уханя 28 января 2020 года и направляющимся непосредственно в Сан-Франциско <...> Данная возможность [эвакуации] крайне ограничена, и если будет невозможно взять [на борт] всех желающих, приоритет будет отдан лицам, которые подвержены большему риску быть инфицированными коронавирусом", - отмечается в заявлении.

В субботу американское внешнеполитическое ведомство сообщило о планах эвакуировать сотрудников генконсульства США в Ухане на родину. Помимо персонала диппредставительства, ведомство готово вывезти из Китая ограниченное число соотечественников. Правительство Китая в воскресенье проинформировало, что окажет помощь США в эвакуации сотрудников американского генконсульства из Уханя.