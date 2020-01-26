{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Китайская вирусная пневмония

Госдеп: США смогут эвакуировать из Уханя крайне ограниченное число своих граждан

Приоритет будет отдаваться тем, кто подвержен большему риску быть инфицированным коронавирусом нового типа, отметили в ведомстве

ВАШИНГТОН, 26 января. /ТАСС/. Возможности властей США эвакуировать из Уханя американских граждан крайне ограничены, приоритет будет отдаваться тем, кто подвержен большему риску быть инфицированным коронавирусом нового типа. Об этом говорится в распространенном в воскресенье заявлении Госдепартамента.

На эту тему
Пневмония в Китае. Что известно о новом вирусе и насколько он опасен?

"Госдепартамент принимает меры по эвакуации своего дипперсонала, находящегося в генконсульстве США в Ухане <...> Мы ожидаем, что будут ограничены возможности для перевозки частных лиц, являющихся гражданами США, на основе возмещения расходов одним рейсом, покидающим международный аэропорт Уханя 28 января 2020 года и направляющимся непосредственно в Сан-Франциско <...> Данная возможность [эвакуации] крайне ограничена, и если будет невозможно взять [на борт] всех желающих, приоритет будет отдан лицам, которые подвержены большему риску быть инфицированными коронавирусом", - отмечается в заявлении.

В субботу американское внешнеполитическое ведомство сообщило о планах эвакуировать сотрудников генконсульства США в Ухане на родину. Помимо персонала диппредставительства, ведомство готово вывезти из Китая ограниченное число соотечественников. Правительство Китая в воскресенье проинформировало, что окажет помощь США в эвакуации сотрудников американского генконсульства из Уханя.

Теги
СШАКитайКитайская вирусная пневмония
Реклама на ТАСС
Союз французских туроператоров рекомендовал приостановить туры в Китай до 21 февраля
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС