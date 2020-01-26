У госпитализированной в Вене стюардессы не выявили новый коронавирус

ВЕНА, 26 января. /ТАСС/. Австрийские врачи не выявили у госпитализированной в Вене стюардессы из Китая новый коронавирус 2019-nCoV, вызвавший вспышку пневмонии в городе Ухань. Об этом сообщила в воскресенье пресс-служба мэрии Вены.

Что известно о новом вирусе и насколько он опасен?

Пневмония в Китае. Что известно о новом вирусе и насколько он опасен?

"Центр вирусологии Медицинского университета Вены и Венского объединения больниц отменил тревогу - китайская стюардесса, которая была вчера вечером помещена с подозрением на заражение коронавирусом в больницу имени Франса Иосифа, не заражена новым вирусом", - говорится в заявлении.

Стюардесса, гражданка Китая, была доставлена в больницу с подозрением на грипп. Врачи не исключали, что эта женщина могла быть заражена коронавирусом. По данным властей Вены, китаянка несколько дней назад побывала в Ухане.