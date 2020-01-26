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Китайская вирусная пневмония

У госпитализированной в Вене стюардессы не выявили новый коронавирус

Китаянка несколько дней назад побывала в Ухане

ВЕНА, 26 января. /ТАСС/. Австрийские врачи не выявили у госпитализированной в Вене стюардессы из Китая новый коронавирус 2019-nCoV, вызвавший вспышку пневмонии в городе Ухань. Об этом сообщила в воскресенье пресс-служба мэрии Вены.

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"Центр вирусологии Медицинского университета Вены и Венского объединения больниц отменил тревогу - китайская стюардесса, которая была вчера вечером помещена с подозрением на заражение коронавирусом в больницу имени Франса Иосифа, не заражена новым вирусом", - говорится в заявлении.

Стюардесса, гражданка Китая, была доставлена в больницу с подозрением на грипп. Врачи не исключали, что эта женщина могла быть заражена коронавирусом. По данным властей Вены, китаянка несколько дней назад побывала в Ухане.

Теги
КитайКитайская вирусная пневмония
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