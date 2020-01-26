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В Москве вручили премию Российского еврейского конгресса "Хранитель памяти"

Лауреатами премии в 2020 году стали, в частности, председатель Совфеда Валентина Матвиенко, худрук театра "Геликон-опера" Дмитрий Бертман и бывший директор Музея Катастрофы и героизма "Яд Вашем" Ицхак Арад
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© Сергей Карпухин/ТАСС

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Премия Российского еврейского конгресса (РЕК) "Хранитель памяти" вручена в воскресенье в Москве. Церемония прошла в театре "Геликон-опера" и стала центральным событием Недели памяти жертв Холокоста.

Лауреатами премии в 2020 году стали председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, президент фонда "Холокост" Алла Гербер, художественный руководитель Московского музыкального театра "Геликон-опера" Дмитрий Бертман, волонтер программы "Вернуть достоинство" Анатолий Карнаух, а также живущий в Израиле историк, бывший директор Музея Катастрофы и героизма "Яд Вашем" 93-летний Ицхак Арад.

"Мы гордимся, что вместе с нами вахту памяти несут тысячи и тысячи людей по всей России - в неделе памяти участвуют 50 регионов нашей страны. И я благодарна ФАДН за поддержку. Сохранение памяти о трагедии Холокоста - это не только задача евреев. Холокост это общенациональная трагедия, об этом несколько дней назад говорил президент России на открытии памятника героическим защитникам и жителями Ленинграда во время блокады, создание которого мы имели честь поддерживать", - сказала перед церемонией вручения премии исполнительный директор РЕК Анна Бокшицкая.

Она отметила, что Неделя памяти жертв Холокоста в 2020 году стала частью федерального плана основных мероприятий по празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. В 2020 году эта премия вручалась во второй раз. Неделя памяти представляет собой ежегодную серию мемориальных и просветительских мероприятий, приуроченных к Международному дню памяти жертв Холокоста (27 января).

Валентина Матвиенко, получая символ премии - янтарную свечу, выразила благодарность ветеранам Великой Отечественной Войны. "Сегодня в этом зале ветераны Великой Отечественной войны, бывшие узники концлагерей и еврейских гетто, люди, которые своей жизнью доказали, что идеалы гуманизма, добра, свободы и человеческого достоинства могут победить самое чудовищное зло. Позвольте мне выразить вам искреннюю благодарность за вашу жизнь, за ваш подвиг, за мирное небо над головой - низкий всем вам поклон!" - сказала председатель Совфеда.

Символ "Хранителя памяти", янтарная свеча, изготавливается в Калининградской области в Янтарном. Это - последнее место в России, где уже после освобождения Освенцима, 30 января 1945 года, была проведена массовая казнь евреев. Ежегодно она вручается пяти лауреатам, которые внесли особый вклад в дело сохранения истории Холокоста.

Теги
Матвиенко, Валентина ИвановнаРоссияБертман, Дмитрий Александрович
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