День снятия блокады Ленинграда отметят акциями памяти, концертом для ветеранов и салютом

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 января. /ТАСС/. Акции памяти с участием молодежи, выставки на Дворцовой площади и других площадках, возложения цветов к мемориалам, концерт для ветеранов войны и салют от стен Петропавловской крепости пройдут в Санкт-Петербурге в понедельник в честь 76-й годовщины освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Об этом сообщили в пресс-службе администрации главы города.

"27 января 2020 года на Дворцовой площади будет работать интерактивная выставка современной и исторической военной техники, посвященная Дню полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Представители Западного военного округа представят танки Т-34-85, ИС-3... бронетранспортер БТР-82А, оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер", зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С" [и другую технику]. Образцы современной и исторической военной техники можно будет увидеть уже с 10:00 мск", - говорится в сообщении.

Около 20 образцов восстановленной техники периода Великой Отечественной войны предоставят для выставки петербургские реконструкторы и частные коллекционеры. В полдень начнут работу полевые кухни, где все желающие смогут попробовать армейскую кашу и выпить горячий чай. Также там будут работать мобильные пункты приема электронных данных о ветеранах войны, куда родственники смогут принести копии фотографий, писем, послужных списков и наградных документов, - впоследствии их разместят в музее "Дорога памяти" на территории Военно-патриотического парка "Патриот" в Московской области.

Одним из первых мероприятий дня станет церемония возложения цветов и венков у дома №14 на Невском проспекте, на котором сохранена надпись: "Граждане, при артобстреле эта сторона улицы наиболее опасна". Церемонии пройдут также на Пискаревском мемориальном кладбище и других мемориалах, где захоронены погибшие в годы Великой Отечественной войны.

Кроме того, утром в понедельник перед входом в Государственный мемориальный музей обороны и блокады Ленинграда откроется выставка военной техники времен Великой Отечественной войны, а в 12:00 мск начнет работу выставка находок поисковых отрядов "Эхо войны". В музее в этот день пройдут презентации книг о блокаде и встречи с писателями, кинопоказ, выступление хора ветеранов и показ спектакля "Рождены в Ленинграде" по пьесе Ольги Берггольц.

Молодежная акция и концерт для ветеранов

Годовщине Ленинградской Победы посвятят и молодежную акцию памяти во дворе Государственной академической капеллы Санкт-Петербурга. "В память о героическом подвиге жителей и солдат, защищавших наш город в годы Великой Отечественной войны, молодые петербуржцы создадут живой мемориал... Окна, крест-накрест заклеенные бумагой, артиллерийские орудия и противотанковые заграждения, тумбы с афишами военных лет, стенды с военными документами, письмами, фотографиями, свечи и цветы", - сообщили в городском комитете по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями. Участники также представят театрализовано-музыкальную композицию, посвященную памятной дате.

Днем в Большом концертном зале "Октябрьский" состоится концерт "Ленинградская Победа". "Почетными гостями концерта станут ветераны Великой Отечественной войны, жители блокадного Ленинграда, представители общественных организаций и объединений ветеранов войны и труда", - сообщили в комитете по культуре. Для них выступят народная артистка СССР Эдита Пьеха, народные артисты России Лев Лещенко, Илья Резник, Олег Погудин, Василий Герелло, Николай Мартон, Фарух Рузиматов, Ансамбль песни и пляски Западного военного округа, Военный оркестр Штаба ЗВО и другие.

В завершение дня, в 21:00 мск, артиллеристы произведут 30 праздничных залпов от стен Петропавловской крепости.

События в Ленинградской области

В Ленинградской области многие мероприятия в честь памятной даты пройдут в городе Тосно. Как сообщили журналистам в пресс-службе губернатора и правительства региона, у памятника Воину-освободителю пройдет митинг, посвященный полному снятию блокады Ленинграда и освобождению Тосно от немецко-фашистских захватчиков.

Программу продолжит общественная акция "Открытый микрофон". "Каждый желающий - жители города, молодежь, ветераны и волонтеры Победы, - сможет прочитать стихотворение или поэтический отрывок, посвященный Великой Отечественной войне, блокаде Ленинграда, Ленинградской битве и Великой Победе на публичной площадке", - отметили в пресс-службе.

О блокаде Ленинграда

Блокада Ленинграда, продолжавшаяся 872 дня, унесла жизни сотен тысяч жителей города. Точную цифру потерь историки не могут назвать до сих пор, называют данные от 500 тыс. до 1,5 млн человек. Битва за Ленинград вошла в историю как одно из самых длительных и кровопролитных сражений Второй мировой войны. С осени 1941 года было предпринято пять попыток прорвать блокаду, однако удачной оказалась лишь шестая - операция "Искра" в январе 1943 года. Полностью снять блокаду Советской армии удалось лишь год спустя, 27 января 1944 года, этот день ежегодно отмечается в городе на Неве как День Ленинградской Победы.