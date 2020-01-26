Вступил в силу закон о компенсациях заключенным за ненадлежащие условия содержания

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Закон о компенсациях подозреваемым и обвиняемым за ненадлежащие условия содержания в СИЗО и изоляторах временного содержания, а также осужденным, находящимся в местах лишения свободы, вступает в силу в России 27 января.

Как сообщили ТАСС в Минюсте, закон на национальном уровне создает механизм компенсаций за нарушения требований законодательства РФ и международных договоров о содержании заключенных. Размер компенсации будет определяться судами, исходя из требований заявителя с учетом фактических обстоятельств допущенных нарушений, их продолжительности и последствий. При этом размер выплат не будет зависеть от наличия или отсутствия вины должностных лиц учреждений, бремя доказывания будет возложено на лиц, не обеспечивших надлежащие условия, а выплата из бюджета будет исполняться в 90-дневный срок.

До сих пор компенсации за нарушения условий содержания заключенных присуждал Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), где такие жалобы стали одними из самых массовых. Таким образом, создание механизма компенсаций на национальном уровне позволит снизить число таких обращений в ЕСПЧ. В 2010 году такой компенсаторный механизм был введен в России за нарушение права на судопроизводство в разумный срок. После этого, как ранее сообщил уполномоченный РФ в ЕСПЧ Михаил Гальперин, поток жалоб на долгие судебные процессы и исполнение их решений почти иссяк. Он уверен, что российские суды сформируют практику определения достойных размеров компенсаций и за нарушения прав осужденных. Законом также предусмотрено, что в течение 180 дней со дня его вступления в силу лицо, уже подавшее жалобу в ЕСПЧ, по которой еще не принято решение, сможет обратиться за компенсацией в российский суд, указав дату и номер жалобы в ЕСПЧ.

У обратившегося за компенсацией останется право требовать также возмещения вреда, причиненного действиями органов власти, должностных лиц, либо незаконными действиями органов дознания, следствия, прокуратуры или суда в порядке гражданского иска, но он уже не сможет подать иск о возмещении морального вреда.