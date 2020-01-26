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Китайская вирусная пневмония

МИД Канады рекомендовал избегать поездок в провинцию Хубэй, где находится Ухань

Глава внешнеполитического ведомства Франсуа-Филиппа Шампань также сообщил, что канадские власти готовы оказать необходимую помощь гражданам страны, которые находятся в Китае

ОТТАВА, 27 января. /ТАСС/. Канадский МИД рекомендует гражданам страны избегать поездок в китайскую провинцию Хубэй, административным центром которой является город Ухань, где в конце декабря была зафиксирована вспышка пневмонии, вызванной новым коронавирусом. Об этом говорится в распространенном в воскресенье заявлении главы внешнеполитического ведомства Франсуа-Филиппа Шампаня.

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"Мы продолжаем советовать канадцам избегать необязательных поездок в китайскую провинцию Хубэй, где, в частности, расположен город Ухань", - сказал министр. Он также сообщил, что канадские власти готовы оказать необходимую помощь гражданам страны, которые находятся в Китае, в связи с распространением нового коронавируса. Шампань напомнил, что у Канады нет диппредставительства в Ухане и просил канадцев обращаться за помощью в канадское посольство в Пекине.

Вспышка вызванной коронавирусом 2019-nCoV пневмонии была зафиксирована в конце декабря прошлого года в крупном китайском городе Ухане. Сейчас число подтвержденных в КНР случаев заболевания превысило 2 тыс. человек, число летальных исходов составляет 57. Случаи заболевания зарегистрированы почти во всех регионах КНР, в том числе Пекине и Шанхае.

Коронавирус также выявлен в Австралии, Вьетнаме, Республике Корея, Малайзии, Непале, Сингапуре, США, Таиланде, Франции и Японии. Всемирная организация здравоохранения признала вспышку пневмонии национальной чрезвычайной ситуацией для Китая, но пока воздержалась от объявления режима международной чрезвычайной ситуации.

Теги
КанадаКитайШампань, Франсуа-ФилиппКитайская вирусная пневмония
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