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Китайская вирусная пневмония
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СМИ: число жертв коронавируса в Китае возросло до 80

По данным портала "Ванъи", количество инфицированных превысило 2,4 тыс.
Описание
© AP Photo/Mark Schiefelbein

ПЕКИН, 27 января. /ТАСС/. Количество жертв пневмонии нового типа в Китае увеличилось до 80, число инфицированных превысило 2,4 тыс. человек.

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Об этом в понедельник сообщил информационный портал "Ванъи" со ссылкой на региональные власти.

Ранее сообщалось о 57 погибших. Согласно официальным данным, большинство (76) случаев заражения по-прежнему приходится на центральную провинцию Хубэй, ее административный центр Ухань. Далее следуют провинции Гуандун (юг) и Чжэцзян (восток). В Пекине выявлено 68 инфицированных, в граничащей с Россией провинции Хэйлунцзян - 16 человек, из них один умер.

 

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КитайКитайская вирусная пневмония
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