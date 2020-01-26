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Китайская вирусная пневмония

В ВОЗ заявили, что не располагают свидетельствами мутации коронавируса

Ранее об усилении способности коронавируса нового типа передаваться от человека к человеку рассказал глава Государственного комитета по делам здравоохранения Китая Ма Сяовэй

ЖЕНЕВА, 27 января. /ТАСС/. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) на настоящий момент не располагает свидетельствами того, что коронавирус 2019-nCoV, вызвавший в Китае пневмонию нового типа, претерпел изменения. Об этом говорится в опубликованном в Женеве в воскресенье информационном бюллетене ВОЗ.

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"ВОЗ не получала свидетельств того, что вирус изменился, - отмечается в нем. - ВОЗ ожидает дальнейшей информации от китайских официальных лиц".

Ранее в воскресенье об усилении способности коронавируса нового типа 2019-nCoV передаваться от человека к человеку, в результате чего эпидемиологическая ситуация перешла в новую, более сложную стадию, заявил на пресс-конференции в Пекине глава Государственного комитета по делам здравоохранения КНР Ма Сяовэй.

В информационном бюллетене ВОЗ подчеркивается, что, согласно нынешним оценкам, инкубационный период 2019-nCoV варьируется от двух до 10 дней. Во время других вспышек болезней, связанных с коронавирусом, в том числе MERS (ближневосточный респираторный синдром), "некоторые люди, не проявлявшие симптомов, могли заражать других", указывают в организации.

Вспышка вызванной коронавирусом 2019-nCoV пневмонии была зафиксирована в конце декабря прошлого года в крупном китайском городе Ухане. Сейчас число подтвержденных в КНР случаев заболевания превысило 2,4 тыс. человек, число летальных исходов составляет 80. Случаи заболевания зарегистрированы почти во всех регионах КНР, в том числе Пекине и Шанхае.

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Китайская вирусная пневмония
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