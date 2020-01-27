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Детей, которых бросили в московском аэропорту, вернут в Хабаровский край

Как сообщила министр соцзащиты населения края Светлана Петухова, о матери детей ничего не известно с апреля прошлого года

ХАБАРОВСК, 27 января. /ТАСС/. Двух мальчиков, которых оставил в воскресенье в московском аэропорту Шереметьево прилетевший из Хабаровска мужчина, вернут в Хабаровский край. Об этом сообщила ТАСС в понедельник уполномоченный по правам ребенка в регионе Виктория Трегубенко.

"Ждем документы для возвращения детей в Хабаровский край. Документы нужны, чтобы купить билеты, решаем вопрос о приобретении с правительством региона", - сказала она.

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Как сообщила ТАСС министр социальной защиты населения Хабаровского края Светлана Петухова, дети живут в Комсомольске-на-Амуре. "Эта семья из Комсомольска-на-Амуре. Родители жили не дружно, но семья не малоимущая", - сказала Петухова.

Она рассказала, что "о матери детей ничего не известно с апреля прошлого года, она пропала, тогда же был инцидент когда этих мальчиков оставили в детском саду и не забрали". По словам Петуховой, дети в семье были желанными, отец занимался ими, был требовательным. Сам он работал вахтовым методом. "Дети будут возвращены в самый короткий срок после проведения всех необходимых процедур и с сопровождением", - отметила Петухова.

В свою очередь, в администрации Комсомольска-на-Амуре ТАСС сообщили, что за последние три года в комиссии по делам несовершеннолетних данных об этой семье нет. Информация о семье проверяется по более ранним годам и по другим ведомствам.

В воскресенье прилетевший из Хабаровска мужчина, предположительно отец, оставил в аэропорту двух мальчиков 2011 и 2014 годов рождения. Он также оставил все документы на детей, копию своего паспорта и записку, в которой, ссылаясь на тяжелое финансовое положение, сообщает, что временно не может заботиться о мальчиках, но готов забрать их позже. Полиция ведет его розыск. Следователи СК начали проверку.

Теги
РоссияХабаровский край
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