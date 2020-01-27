Япония планирует 28 января эвакуировать своих граждан из Уханя

ТОКИО, 27 января. /ТАСС/. Правительство Японии намерено 28 января направить самолет для эвакуации своих граждан из китайского города Ухань, где зафиксирована вспышка пневмонии, вызванной новым коронавирусом 2019-nCoV. Об этом сообщил в понедельник телеканал NHK .

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В настоящее время стороны согласовывают возможность отправки чартерного рейса, поскольку аэропорт Уханя временно приостановил работу. По данным МИД Японии, в Ухане находятся около 700 японцев. Из них к настоящему времени о своем желании вернуться на родину заявили 430 человек. Правительство просит остальных связаться с посольством Японии в Пекине для решения вопросов с эвакуацией.

О намерении направить в кратчайшие сроки чартер в Китай заявил 26 января премьер-министр Японии Синдзо Абэ. Также этот вопрос в тот же день обсудили главы МИД Японии и КНР Тосимицу Мотэги и Ван И.