Роспотребнадзор подготовил меры против распространения коронавируса

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Роспотребнадзор подготовил по поручению правительства РФ пакет мер, нацеленный на недопущение распространения нового коронавируса в России. Об этом в понедельник сообщается на сайте ведомства.

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"Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека информирует, что 24.01.2020 оперативно разработано и по поручению правительства Российской Федерации зарегистрировано в Минюсте России постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации "О мероприятиях по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV". Постановление определяет основной перечень мероприятий по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции в Российской Федерации", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ситуация остается на строгом контроле Роспотребнадзора.