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На Камчатке запретили 25 сайтов по продаже поддельных дипломов пилотов и авиаперсонала

Соответствующее решение вынес суд по иску прокуратуры

ТАСС, 27 января. Петропавловск-Камчатский городской суд по иску прокуратуры запретил 25 сайтов с информацией о продаже поддельных дипломов пилотов и авиаперсонала, сообщается в понедельник на сайте Дальневосточной транспортной прокуратуры.

"Камчатская транспортная прокуратура в ходе мониторинга установила 25 сайтов, содержащих информацию о возможности приобретения поддельных дипломов пилотов воздушных судов и авиаперсонала, подтверждающих обучение в различных образовательных учреждениях гражданской авиации Российской Федерации", - говорится в сообщении.

Это является нарушением закона "Об образовании в Российской Федерации". Транспортный прокурор направил в суд исковые заявления о признании данной информации запрещенной к распространению. "Петропавловск-Камчатский городской суд Камчатского края исковые требования удовлетворил в полном объеме. Судебные решения обращены к незамедлительному исполнению по ограничению доступа к интернет-сайтам, содержащим запрещенную информацию", - уточняется в сообщении.

Теги
РоссияКамчатский край
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