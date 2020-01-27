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Власти США направили экспертов для выяснения причин катастрофы, в которой погиб Брайант

В группу вошли 18 специалистов

НЬЮ-ЙОРК, 27 января. /ТАСС/. Национальное управление США по безопасности на транспорте (НУБТ) направило группу экспертов для выяснения обстоятельств авиакатастрофы, в которой погиб в воскресенье чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Коби Брайант, его дочь и еще семь человек. Об этом сообщило агентство Associated Press со ссылкой на официального представителя ведомства Дженнифер Хоуменди.

По ее словам, специалисты НУБТ прибудут в штат Калифорния через несколько часов. Как отмечает агентство, в группу вошли 18 специалистов. Они проверят, исправен ли был вертолет, не был ли замечен его пилот в нарушениях. Кроме того, эксперты уточнят, не находилось ли в вертолете Sikorsky S-76 больше людей, чем это допустимо.

В воскресенье частный вертолет с Брайантом на борту разбился недалеко от Лос-Анджелеса, никто не выжил. Помимо дочери Брайанта, на борту, по информации портала ТMZ, находились еще шесть пассажиров и пилот. Они направлялись на баскетбольную тренировку в академию Брайанта.

Брайант пять раз становился чемпионом НБА в составе "Лос-Анджелес Лейкерс", в 2008 году был признан самым ценным игроком НБА, в 2009 и 2010 годах - самым ценным игроком финала НБА, в составе сборной США Брайант дважды выигрывал Олимпийские игры (2008, 2012). Он занимает четвертое место в списке самых результативных игроков в истории НБА (33643 очка), 18 раз принимал участие в Матчах звезд НБА. В 2018 году он получил премию "Оскар" за лучший анимационный короткометражный фильм "Дорогой баскетбол".

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