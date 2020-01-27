"Известия": в феврале в Госдуме могут обсудить наказание за скрученный пробег автомобилей

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Глава ассоциации "Российские автомобильные дилеры" Олег Моисеев выступил с инициативой ввести штрафы за скрутку пробега у подержанных машин: физических лиц, попавшихся на таком бизнесе, предлагают наказывать суммой в 300 тыс. рублей, а юридических - в 1 млн рублей. Обсуждение данной проблемы планируется организовать на площадке комитета по транспорту и строительству Госдумы, сообщает в понедельник газета "Известия" со ссылкой на замглавы комитета Александра Старовойтова.

Как сообщает издание, Старовойтов поддерживает введение еще более сурового наказания, чем денежные штрафы - вплоть до уголовного наказания. "По поводу того, насколько жестким должно быть наказание, можно дискутировать. Но понятно, что проблема имеет серьезное общественное значение с точки зрения безопасности движения", - добавил он. Парламентарий также сообщил, что обсуждение вопроса о наказании за скрученный пробег с ГИБДД будет возможно только после появления текста законопроекта, который может быть разработан до конца 2020 года.

По данным издания, в комитете Госдумы по законодательству и госстроительству также отмечают массовый характер ситуаций с недостоверными данными о пробеге, однако обращают внимание на трудности, которые могут возникнуть с администрированием штрафов. "Нужно понять, кто будет выявлять такие нарушения, пресекать и составлять процессуальный документ (протокол). Поскольку это новый состав административного правонарушения, придется обосновать затраты из бюджета, например, для МВД", - пояснил газете первый зампред комитета Вячеслав Лысаков.

Встреча с представителями заинтересованных ведомств и экспертами может состояться уже в феврале, уточнил изданию Моисеев. Более того, авторитейл уже обсуждал данную проблему с автоинспекцией и депутатами. По мнению Моисеева, в первую очередь следует "закрепить в законодательстве обязанность фиксировать реальный пробег для всех участников рынка", а борьбу с подтасовкой пройденного пробега у автомобиля необходимо начинать с уличенных в этом бизнесменов.