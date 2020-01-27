{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

"Известия": в феврале в Госдуме могут обсудить наказание за скрученный пробег автомобилей

Глава ассоциации "Российские автомобильные дилеры" Олег Моисеев предложил ввести штрафы в размере 300 тыс. рублей для физических лиц и 1 млн рублей - для юридических
Описание
© Дмитрий Рогулин/ТАСС

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Глава ассоциации "Российские автомобильные дилеры" Олег Моисеев выступил с инициативой ввести штрафы за скрутку пробега у подержанных машин: физических лиц, попавшихся на таком бизнесе, предлагают наказывать суммой в 300 тыс. рублей, а юридических - в 1 млн рублей. Обсуждение данной проблемы планируется организовать на площадке комитета по транспорту и строительству Госдумы, сообщает в понедельник газета "Известия" со ссылкой на замглавы комитета Александра Старовойтова.

Как сообщает издание, Старовойтов поддерживает введение еще более сурового наказания, чем денежные штрафы - вплоть до уголовного наказания. "По поводу того, насколько жестким должно быть наказание, можно дискутировать. Но понятно, что проблема имеет серьезное общественное значение с точки зрения безопасности движения", - добавил он. Парламентарий также сообщил, что обсуждение вопроса о наказании за скрученный пробег с ГИБДД будет возможно только после появления текста законопроекта, который может быть разработан до конца 2020 года.

По данным издания, в комитете Госдумы по законодательству и госстроительству также отмечают массовый характер ситуаций с недостоверными данными о пробеге, однако обращают внимание на трудности, которые могут возникнуть с администрированием штрафов. "Нужно понять, кто будет выявлять такие нарушения, пресекать и составлять процессуальный документ (протокол). Поскольку это новый состав административного правонарушения, придется обосновать затраты из бюджета, например, для МВД", - пояснил газете первый зампред комитета Вячеслав Лысаков.

Встреча с представителями заинтересованных ведомств и экспертами может состояться уже в феврале, уточнил изданию Моисеев. Более того, авторитейл уже обсуждал данную проблему с автоинспекцией и депутатами. По мнению Моисеева, в первую очередь следует "закрепить в законодательстве обязанность фиксировать реальный пробег для всех участников рынка", а борьбу с подтасовкой пройденного пробега у автомобиля необходимо начинать с уличенных в этом бизнесменов.

Теги
РоссияСтаровойтов, Александр СергеевичЛысаков, Вячеслав Иванович
Реклама на ТАСС
Участники предвыборной гонки в США выразили соболезнования семье Коби Брайанта
Спортсмен погиб при крушении вертолета, всего жертвами трагедии стали девять человек
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС