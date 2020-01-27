"Известия": в России йод за год подорожал более чем на четверть

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Цена пузырька йода объемом 10 мл в декабре 2019 года выросла на 29% относительно того же периода годом ранее. За 2019 год йод в среднем подорожал на 25-29%, сообщила в понедельник газета "Известия" со ссылкой на данные Единой межведомственной информационной системы (ЕМИСС).

Отмечается, что в декабре 2018 года йод можно было купить за 14 рублей, а через год - за 18. Издание отмечает, что это практически в 10 раз выше среднего темпа рост цен на товары в РФ. При этом, по данным ЕМИСС, с которыми ознакомилось издание, за последние 10 лет годовые колебания цен на йод не превышали 13%.

Как отмечают "Известия", рост цен подтверждают и данные маркетингового агентства DSM Group, которые были предоставлены по запросу газеты. По информации аналитической компании, средневзвешенная стоимость йода в аптеках в 2018 году составляла 23 рубля, а в 2019-м - 29 рублей, что свидетельствует о подорожании на 26%.

В компании добавили, что продажи йода в натуральном выражении в 2019 году увеличились на 2%, однако в последние три месяца года спрос снижался в пределах 10-13%. Наибольший рост (64%), по данным DSM Group, прослеживается в цене йода производства Тульской фармацевтической фабрики в упаковке 10 мл. На 41% подорожал пузырек 25 мл от той же компании, на 37% выросла цена такого же пузырька производства Ивановской фармацевтической фабрики и Genel Inc.

Как сообщил "Известиям" руководитель Ассоциации российских фармацевтических производителей Виктор Дмитриев, подорожание может быть связано с дефицитом йода, который производит очень небольшое число предприятий. "Также многие лекарства прибавили в цене из-за введения маркировки, что дало в среднем плюс два с половиной рубля к пачке. Для дешевых препаратов это приличный показатель в процентном отношении", - цитирует его газета.

В пресс-службе ФАС изданию напомнили, что йод не входит в перечень жизненно важных лекарственных препаратов, а цены на него не подлежат государственному регулированию. Пока в антимонопольную службу не поступало жалоб или обращений, связанных с ростом цен на йод.