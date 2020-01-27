Власти Китая запретили гражданам в Ухане пересекать границу из-за пневмонии

Что известно о новом вирусе и насколько он опасен?

Пневмония в Китае. Что известно о новом вирусе и насколько он опасен?

ПЕКИН, 27 января. /ТАСС/. Китайское правительство до 30 января ввело запрет на пересечение границы для граждан страны, находящихся на территории Уханя, где наблюдается вспышка пневмонии нового типа. Об этом сообщило в понедельник городское управление общественной безопасности.

"С целью усиления мер по борьбе с коронавирусом на территории всего города гражданам временно не будут предоставляться услуги по оформлению миграционных процедур для пересечения границы", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте ведомства.

В нем отмечается, что данная мера будет действовать до 30 января.