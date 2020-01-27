{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Китайская вирусная пневмония

Власти Китая запретили гражданам в Ухане пересекать границу из-за пневмонии

Данная мера будет действовать до 30 января
На эту тему
Пневмония в Китае. Что известно о новом вирусе и насколько он опасен?

ПЕКИН, 27 января. /ТАСС/. Китайское правительство до 30 января ввело запрет на пересечение границы для граждан страны, находящихся на территории Уханя, где наблюдается вспышка пневмонии нового типа. Об этом сообщило в понедельник городское управление общественной безопасности.

"С целью усиления мер по борьбе с коронавирусом на территории всего города гражданам временно не будут предоставляться услуги по оформлению миграционных процедур для пересечения границы", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте ведомства.

В нем отмечается, что данная мера будет действовать до 30 января.

Теги
КитайКитайская вирусная пневмония
Реклама на ТАСС
Детей, которых бросили в московском аэропорту, вернут в Хабаровский край
Как сообщила министр соцзащиты населения края Светлана Петухова, о матери детей ничего не известно с апреля прошлого года
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС