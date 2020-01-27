{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Гидрометцентре рассказали о погоде в феврале

По словам и.о. директора ведомства Романа Вильфанда, февраль в России "не ожидается суперхолодным", но температура будет заметно ниже, чем в январе
Описание
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Февраль в России, по предварительному прогнозу, будет холоднее января, но не суперхолодным, сообщил ТАСС и.о. директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Общий, фоновый прогноз - февраль не ожидается суперхолодным, но температура будет все-таки заметно ниже, чем в январе. Это необычно, конечно", - сказал он.

Вильфанд добавил, что в настоящее время Гидрометцентр готовит детальный прогноз на февраль, который планируется опубликовать в ближайшее время.

Ранее он отмечал, что нынешняя зима в Москве претендует на звание самой теплой за всю историю метеонаблюдений. В частности, ближайшие дни в столице климатическая норма будет превышена на 12 градусов. Рекорд по теплу принадлежит зиме 1961 года, тогда средняя температура за три месяца составила 2,8 градуса мороза.

Теги
РоссияВильфанд, Роман Менделевич
Реклама на ТАСС
Китайская вирусная пневмония
Alibaba запустила сервис бесплатных врачебных консультаций в условиях вспышки коронавируса
По данным портала "Ицай глобал", за первые 24 часа сервисом воспользовались около 400 тыс. человек, 97% из них - жители провинции Хубэй
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС