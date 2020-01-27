В Гидрометцентре рассказали о погоде в феврале

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Февраль в России, по предварительному прогнозу, будет холоднее января, но не суперхолодным, сообщил ТАСС и.о. директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Общий, фоновый прогноз - февраль не ожидается суперхолодным, но температура будет все-таки заметно ниже, чем в январе. Это необычно, конечно", - сказал он.

Вильфанд добавил, что в настоящее время Гидрометцентр готовит детальный прогноз на февраль, который планируется опубликовать в ближайшее время.

Ранее он отмечал, что нынешняя зима в Москве претендует на звание самой теплой за всю историю метеонаблюдений. В частности, ближайшие дни в столице климатическая норма будет превышена на 12 градусов. Рекорд по теплу принадлежит зиме 1961 года, тогда средняя температура за три месяца составила 2,8 градуса мороза.