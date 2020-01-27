Посольство РФ призвало россиян в Ухане прислать данные для экстренной связи

ПЕКИН, 27 января. /ТАСС/. Посольство России в Китае обратилось в понедельник к российским гражданам в городе Ухань либо других городах провинции Хубэй (Центральный Китай) с просьбой прислать на электронный адрес wuhanchina@mail.ru информацию о себе с указанием фамилии, имени и отчества, цели пребывания в данном населенном пункте и других данных. Эта информация, говорится в обращении, "не будет передаваться третьим лицам и на данный момент собирается на случай необходимости экстренной связи".

Заболевших среди россиян в Китае нет, сообщил ТАСС пресс-атташе посольства Георгий Егоров.

Согласно последним данным, количество заболевших коронавирусом в КНР превысило 2,7 тыс. человек, погибли 80 жителей. Большинство случаев заражения (1423, 76 погибших) приходится на центральную провинцию Хубэй и ее административный центр Ухань. Далее следуют провинции Гуандун (юг), Хэнань (центр) и Чжэцзян (восток). В Пекине выявлено 68 инфицированных, в граничащей с Россией провинции Хэйлунцзян, по обновленной статистике, уже 21 человек, из них один скончался.

31 декабря 2019 года Китай уведомил Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о пневмонии неизвестного типа в Ухане - крупном торгово-промышленном центре с населением более 11 млн человек. 7 января удалось выявить возбудитель болезни - коронавирус 2019-nCoV, который также выявлен в Австралии, Вьетнаме, Малайзии, Непале, Республике Корея, Сингапуре, США, Таиланде, Франции и Японии. ВОЗ признала вспышку в КНР национальной чрезвычайной ситуацией, которую пока не стала объявлять международной.