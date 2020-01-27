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В аэропорту столицы Казахстана задерживаются или отменены из-за непогоды около 100 рейсов

Согласно прогнозу Казгидромета, в Нур-Султане ожидаются снег и метель, а также ветер с порывами до 23 м/с

НУР-СУЛТАН, 27 января. /ТАСС/. Около 100 международных и внутренних рейсов задерживаются или отменены на прилет и вылет в аэропорту столицы Казахстана. Об этом сообщил в понедельник комитет гражданской авиации министерства индустрии и инфраструктурного развития республики.

"С целью обеспечения безопасности полетов сообщаем, что на текущий момент задержаны на неопределенное время все рейсы на прилет и на вылет из международного аэропорта "Нурсултан Назарбаев" в связи со сложными метеоусловиями и ограниченной видимостью. Скорость ветра - 20 метров в секунду, порывы доходят до 24 метров в секунду. По прогнозу ожидается усиление ветра до 27 метров в секунду", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, за 26-27 января на вылет задерживаются 19 внутренних и 13 международных рейсов, в том числе два - в Москву. Отменены 14 внутренних и четыре международных рейса. На прилет задерживаются 20 внутренних рейсов и 16 международных, включая два рейса из Москвы и один из Санкт-Петербурга, отменены 13 внутренних и два международных перелета. Кроме того, как уточнили в комитете, девять рейсов были перенаправлены в аэропорты Алма-Аты, Караганды и Шымкента.

Как отмечается в сообщении, аэродром закрыт 27 января с 02:40 по местному времени (23:40 мск воскресенья) до 11:00 (08:00 мск) "с возможным продлением закрытия".

Ранее Казгидромет распространил штормовое предупреждение в нескольких областях страны. Согласно его прогнозу, 27 января в Нур-Султане ожидаются снег и метель, ветер с порывами до 23 м/с.

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