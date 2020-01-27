Премьер Госсовета КНР прибыл в Ухань для инспекции в связи со вспышкой пневмонии

ПЕКИН, 27 января. /ТАСС/. Премьер Госсовета КНР Ли Кэцян в понедельник прибыл с инспекцией в город Ухань, где произошла вспышка пневмонии нового типа. Об этом сообщил информационный портал The Paper .

Что известно о новом вирусе и насколько он опасен?

Пневмония в Китае. Что известно о новом вирусе и насколько он опасен?

По его данным, глава китайского правительства посетит больницы, где находятся инфицированные. Кроме того, он намерен непосредственно ознакомиться с ситуацией на местах, пообщаться с врачами, которые занимаются лечением жителей, зараженных пневмонией.

Согласно последним данным, количество заболевших коронавирусом в КНР превысило 2,7 тыс. человек, погибли 80 жителей. Большинство случаев заражения (1423, 76 погибших) приходится на центральную провинцию Хубэй и ее административный центр Ухань. Далее следуют провинции Гуандун (юг), Хэнань (центр) и Чжэцзян (восток). В Пекине выявлено 68 инфицированных, в граничащей с Россией провинции Хэйлунцзян, по обновленной статистике, уже 21 человек, из них один скончался.