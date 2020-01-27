Премьер Госсовета КНР прибыл в Ухань для инспекции в связи со вспышкой пневмонии

ПЕКИН, 27 января. /ТАСС/. Премьер Госсовета КНР Ли Кэцян в понедельник прибыл с инспекцией в город Ухань, где произошла вспышка пневмонии нового типа. Об этом сообщил информационный портал The Paper.
По его данным, глава китайского правительства посетит больницы, где находятся инфицированные. Кроме того, он намерен непосредственно ознакомиться с ситуацией на местах, пообщаться с врачами, которые занимаются лечением жителей, зараженных пневмонией.
Согласно последним данным, количество заболевших коронавирусом в КНР превысило 2,7 тыс. человек, погибли 80 жителей. Большинство случаев заражения (1423, 76 погибших) приходится на центральную провинцию Хубэй и ее административный центр Ухань. Далее следуют провинции Гуандун (юг), Хэнань (центр) и Чжэцзян (восток). В Пекине выявлено 68 инфицированных, в граничащей с Россией провинции Хэйлунцзян, по обновленной статистике, уже 21 человек, из них один скончался.