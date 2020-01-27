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Вузы в Приамурье продлят каникулы для китайских студентов из-за коронавируса в КНР

Всех китайских студентов оповещают о продлении каникул, корректируются графики их учебы

ТАСС, 27 января. Амурский государственный университет (АмГУ) на две недели продлил каникулы китайским студентам из-за вспышки пневмонии нового типа в КНР, вызванной коронавирусом 2019-nCoV. Аналогичное решение может принять и Благовещенский педагогический университет (БГПУ), сообщила в понедельник пресс-служба регионального правительства.

"В амурских вузах АмГУ и БГПУ, где обучаются 213 и 273 китайских студентов соответственно, каникулы для них были запланированы до 10 февраля. Известно, что все студенты отправились на праздники домой. Как рассказал ректор АмГУ Андрей Плутенко, в университете принято решение продлить каникулы для студентов из КНР до 24 февраля", - говорится в сообщении.

По словам ректора, всех китайских студентов оповещают о продлении каникул, корректируются графики их учебы. "Мы, безусловно, будем следить за изменениями ситуации в Китае, чтобы иметь возможность принимать те или иные решения", - добавил Плутенко.

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Ректор БГПУ Вера Щекина рассказала, что в педуниверситете учатся студенты из более 20 провинций Китая, большинство - из соседней с Приамурьем провинции Хэйлунцзян. "До 10 февраля у студентов каникулы. В ближайшее время мы планируем рассмотреть вопрос о продлении сроков отдыха. В случае принятия такого решения все студенты будут оповещены", - отметила Щекина.

На прошлой неделе в Амурской области из-за опасности распространения коронавируса ввели режим повышенной готовности. Губернатор Василий Орлов призвал жителей региона на время отказаться от поездок в Китай. К работе в режиме сложных эпидемиологических ситуаций готовится и персонал Амурской областной инфекционной больницы в Благовещенске, в учреждении проходят дополнительные тренинги.

Контроль на границе

По данным регионального Роспотребнадзора, в пунктах пропуска через государственную границу усилен контроль за выявлением лиц с признаками респираторных инфекций, посещавших Китай. "За прошедшую неделю с использованием тепловизионного оборудования досмотрено 8,5 тыс. лиц, прибывших из КНР. Подозрений на заболевания пневмонией у лиц, въехавших из КНР, на прошедшей неделе не зарегистрировано", - отметили в ведомстве.

При этом, по данным ведомства, выявлены пять граждан с симптомами острых респираторных инфекций (ОРВИ), которые прибыли из Китая и обратились за медицинской помощью в течение 14 дней после прибытия. Их оперативно изолировали, госпитализировали и лабораторно обследовали на весь перечень возможных возбудителей ОРВИ, включая новую коронавирусную инфекцию. "Установлено, что заболевания у данных граждан вызваны гриппом В, аденовирусами и риновирусами. Больных новой коронавирусной инфекцией (2019-nCoV) не зарегистрировано", - подчеркнули в Роспотребнадзоре.

Теги
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