Вузы в Приамурье продлят каникулы для китайских студентов из-за коронавируса в КНР

ТАСС, 27 января. Амурский государственный университет (АмГУ) на две недели продлил каникулы китайским студентам из-за вспышки пневмонии нового типа в КНР, вызванной коронавирусом 2019-nCoV. Аналогичное решение может принять и Благовещенский педагогический университет (БГПУ), сообщила в понедельник пресс-служба регионального правительства.

"В амурских вузах АмГУ и БГПУ, где обучаются 213 и 273 китайских студентов соответственно, каникулы для них были запланированы до 10 февраля. Известно, что все студенты отправились на праздники домой. Как рассказал ректор АмГУ Андрей Плутенко, в университете принято решение продлить каникулы для студентов из КНР до 24 февраля", - говорится в сообщении.

По словам ректора, всех китайских студентов оповещают о продлении каникул, корректируются графики их учебы. "Мы, безусловно, будем следить за изменениями ситуации в Китае, чтобы иметь возможность принимать те или иные решения", - добавил Плутенко.