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Китайская вирусная пневмония

СМИ: Билл Гейтс пожертвовал $5 млн на борьбу с пневмонией нового типа в КНР

Выделенные средства будут использоваться как в работе по выявлению инфицированных, так и для ускоренной разработки вакцины от вируса

ПЕКИН, 27 января. /ТАСС/. Основатель американской компании Microsoft ("Майкрософт") Билл Гейтс выделил из своего благотворительного фонда 5 млн долларов на оказание поддержки Китаю в борьбе с коронавирусом нового типа. Об этом сообщила в понедельник газета "Чайна дейли".

Фонд Билла и Мелинды Гейтс, по данным издания, активно взаимодействует по этому вопросу с китайскими партнерами - частными и общественными организациями, участвующими в деятельности по ликвидации пневмонии. Выделенные средства будут использоваться как в работе по выявлению инфицированных, их помещению на карантин и лечению, так и для ускоренной разработки вакцины от вируса.

"Мы глубоко обеспокоены распространением этого заболевания и выражаем искреннее уважение тем, кто находится в первых рядах по борьбе с пневмонией", - заявил директор китайского отделения фонда Ли Ино.

По его словам, благотворительная организация также выделит 5 млн долларов для оказания поддержки странам Африки в принятии превентивных мер по осуществлению контроля и минимизации риска распространения пневмонии нового типа на континенте..

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Китайская вирусная пневмония
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