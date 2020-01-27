В Монголии из-за угрозы коронавируса закрыли школы и вузы

ТАСС, 27 января. Монголия до 2 марта приостановила работу средних и высших учебных заведений, а также ряда других образовательных учреждений в качестве меры по предотвращению распространения нового коронавируса 2019-nCoV. Соответствующее решение было принято в воскресенье на внеочередном заседании правительства страны, передает в понедельник агентство Montsame .

Пневмония в Китае. Что известно о новом вирусе и насколько он опасен?

Власти также распорядились с понедельника ограничить движение автотранспорта и пешеходов на пропускных пунктах на границе с Китаем из-за вспышки в этой стране вызванной вирусом пневмонии нового типа. Кроме того, хотя на сегодняшний день в Монголии не зафиксировано ни одного случая заражения коронавирусом, было принято решение подготовить больницы к лечению инфицированных в случае их появления.

Отмечается, что в Ухане (китайская провинция Хубэй), который является эпицентром заболевания, в настоящее время проживает 31 монгольский студент. По словам заместителя премьер-министра страны Улзийсайханы Энхтувшина, все они должны вернуться в Монголию не позднее 27 января.