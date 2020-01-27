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Число бюджетных мест в вузах Приморья увеличится на 107 в 2020 году

В 2019 в вузах края предлагали 6 646 бюджетных мест
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© Сергей Карпов/ТАСС

ВЛАДИВОСТОК, 27 января. /ТАСС/. Вузы Приморского края в 2020 году намерены увеличить число бюджетных мест на 107 - до 6 753, сообщила в понедельник пресс-служба правительства края.

Президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию заявил о необходимости ежегодно увеличивать количество бюджетных мест в вузах, приоритетными должны стать региональные учебные заведения.

"В Приморье увеличат количество бюджетных мест в учреждениях высшего и среднего профессионального образования в 2020 году. Дополнительные возможности отучиться за счет государства появятся у поступающих на программы бакалавриата, специалитета и магистратуры. Так, если во время приемной кампании - 2019 в вузах края предлагали всего 6 646 бюджетных мест, в 2020 их будет уже 6 753", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, самыми востребованными обещают стать направления "Кораблестроение, океанотехника и системотехника объектов морской инфраструктуры", "Инфокоммуникационные технологии и системы связи", "Программная инженерия", "Прикладная информатика", "Математика и компьютерные науки", а также "Лингвистика" и "Менеджмент". Кроме того, значительно увеличен набор на "Лечебное дело" и "Психологию".

Как сообщил ТАСС ректор Тихоокеанского государственного медицинского университета Валентин Шуматов, в 2020 году в вузе планируют увеличить долю студентов, обучающихся по целевому набору. "Мы очень плотно работаем с Минздравом и в текущем году намерены выполнить поставленную задачу по увеличению доли целевого набора в вуз. Если в прошлом году доля "целевиков" составила 62% от всех студентов, то в этом году поставлена задача довести ее до 70% по направлению "Лечебное дело" и до 75% по "Педиатрии", - сказал Шуматов.

По словам зампредседателя правительства Приморья - министра образования края Натальи Бондаренко, слова которой приводит пресс-служба, тенденция роста числа бюджетных мест в крае наблюдается на протяжении последних лет. Кроме того, в 2020 году увеличится и количество обучающихся в приморских колледжах. В них станут обучать больше строителей, электромонтеров, мастеров по ремонту и обслуживанию автомобилей, поваров, кондитеров.

Теги
РоссияПриморский крайДальний Восток
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