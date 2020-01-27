Один человек умер на Хайнане от пневмонии, вызванной новым коронавирусом

ПЕКИН, 27 января. /ТАСС/. Южная китайская провинция Хайнань зарегистрировала первый случай смертельного исхода от пневмонии, вызванной новым коронавирусом 2019-nCoV. Об этом сообщил в понедельник комитет по вопросам гигиены и здравоохранения региона.

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По его данным, умерла 80-летняя жительница провинции, прибывшая 17 января из Уханя. Число инфицированных на острове превысило 30 человек, из них четверо находятся в тяжелом состоянии. Согласно опубликованной статистике, 10 случаев были зарегистрированы в городе Санья на юге Хайнаня, семь - в городе Ваннине (восточная часть), шесть - в административном центре провинции, городе Хайкоу, еще четыре - в прочих населенных пунктах.

Вспышка вызванной коронавирусом 2019-nCoV пневмонии была зафиксирована в конце декабря прошлого года в китайском городе Ухань - крупном торгово-промышленном центре с населением более 11 млн человек. Сейчас число подтвержденных в КНР случаев заболевания превысило 2,7 тыс. человек, число летальных исходов составляет 80. Случаи заболевания зарегистрированы почти во всех регионах КНР, в том числе Пекине и Шанхае.

Коронавирус также выявлен в Австралии, Вьетнаме, Республике Корея, Малайзии, Непале, Сингапуре, США, Таиланде, Франции и Японии. Всемирная организация здравоохранения признала вспышку пневмонии национальной чрезвычайной ситуацией для Китая, но пока воздержалась от объявления режима международной чрезвычайной ситуации.