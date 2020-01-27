В Sikorsky готовы участвовать в расследовании авиакатастрофы, в которой погиб Коби Брайант

ТАСС, 27 января. Американская вертолетостроительная компания Sikorsky готова принять участие в расследовании катастрофы вертолета S-76B в штате Калифорния, в результате которой погиб чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Коби Брайант. Об этом в воскресенье сообщила пресс-служба компании.

"Мы выражаем наши искренние соболезнования всем, кого затронула катастрофа вертолета S-76B разработки Sikorsky, произошедшая в городе Калабасас (штат Калифорния). Мы находимся в контакте с Национальным советом по безопасности на транспорте США (NTSB) и готовы оказать помощь следствию и нашим клиентам", - проинформировали в Sikorsky, не уточняя имен погибших в катастрофе. "В случае выявления деталей [катастрофы], требующих каких-либо действий [со стороны разработчика], мы уведомим наших клиентов, использующих вертолет S-76B", - добавили в компании.

Вертолет S-76B разработан на основе технологий, интегрированных в военно-транспортный вертолет UH-60 Black Hawk.

В воскресенье частный вертолет с Брайантом на борту разбился в городе Калабасас недалеко от Лос-Анджелеса, никто не выжил. По информации портала TMZ, на борту находились Брайант, его дочь, еще шесть пассажиров и пилот. Они направлялись на баскетбольную тренировку.